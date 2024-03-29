Çorum'un Alaca ilçesinde, AK parti seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren milletvekilleri vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
Alaca ilçesine habersiz ziyarette bulunan Çorum vekilleri vatandaşların coşkulu karşılaşmasının ardından konuşmalarını gerçekleştirdi. İl başkanı Murat Günay ile Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, "31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'ya destek isteyerek, Başkanımızın ilçe halkına söyleyeceği her söz bizim sözümüzdür, Halil İbrahim başkanın sözü Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Yozgat Caddesinde asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz, Tarım cezaevi yapacağız sözümüz olsun yaparsa yine AK parti yapar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alaca Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Şaltu'dur, Devlet te biziz Hükümet'te biziz" şeklinde konuştular.
Toplanan yoğun kalabalığa hitaben konuşan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'da, "Allahın izniyle 31 Mart Pazar günü sandıkları patlatacağız, AK parti Alaca'da yine sandıklardan birinci parti olarak zaferle çıkacaktır, Alaca AK Partinin kalesi ve teminatıdır, öyle olmaya da devam edecektir" dedi. - ÇORUM
Son Dakika › Politika › AK Parti Milletvekilleri Alaca'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Gökdere ve Saraçoğlu, ortak basın açıklaması yaparak desteklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Ancak Kurum'un Sancaktepe'deki mitingde olduğu ortaya çıkınca Erdoğan şaşkınlık yaşadı.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
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