AK Parti Milletvekilleri Alaca'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekilleri Alaca'da Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Milletvekilleri Alaca\'da Coşkuyla Karşılandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, AK parti seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren milletvekilleri vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

29.03.2024 16:17  Güncelleme: 16:22
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Çorum'un Alaca ilçesinde, AK parti seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren milletvekilleri vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Alaca ilçesine habersiz ziyarette bulunan Çorum vekilleri vatandaşların coşkulu karşılaşmasının ardından konuşmalarını gerçekleştirdi. İl başkanı Murat Günay ile Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, "31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'ya destek isteyerek, Başkanımızın ilçe halkına söyleyeceği her söz bizim sözümüzdür, Halil İbrahim başkanın sözü Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Yozgat Caddesinde asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz, Tarım cezaevi yapacağız sözümüz olsun yaparsa yine AK parti yapar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alaca Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Şaltu'dur, Devlet te biziz Hükümet'te biziz" şeklinde konuştular.

Toplanan yoğun kalabalığa hitaben konuşan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'da, "Allahın izniyle 31 Mart Pazar günü sandıkları patlatacağız, AK parti Alaca'da yine sandıklardan birinci parti olarak zaferle çıkacaktır, Alaca AK Partinin kalesi ve teminatıdır, öyle olmaya da devam edecektir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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