Çorum'un Alaca İlçesi'nde CHP Belediye Başkanlığı için yaşanan anlaşmazlık devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Çorum'un Alaca İlçesi'nde CHP Belediye Başkanlığı için yaşanan anlaşmazlık devam ediyor

Çorum\'un Alaca İlçesi\'nde CHP Belediye Başkanlığı için yaşanan anlaşmazlık devam ediyor

Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Belediye Başkanlığı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. İlçede, CHP Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Türk'ün adaylıktan çekilmesinin ardından ilçe teşkilatı Hüseyin Çinkaya'yı aday göstermişti. Ancak Çinkaya da istifa etti ve yerine 21 yaşındaki Hüseyin Gazi Cenik aday olarak belirlendi.

23.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:40
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Çorum'un Alaca İlçesi'nde, Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Belediye Başkanlığı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor.

İlçede, CHP Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Türk'ün başvuruların son günü adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından ilçe teşkilatı seçim kuruluna belediye başkanı olarak Hüseyin Çinkaya'nın adını bildirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından bugün öğle saatlerinde Hüseyin Çinkaya'nında istifa ettiği açıklandı.

Hüseyin Cinkaya'nın istifasının ardından CHP ilçe teşkilatı bu defa da belediye başkan adayı olarak 21 yaşındaki Hüseyin Gazi Cenik'in ismini açıklandı. CHP İlçe teşkilatı 21 yaşındaki emlak işletmecisi Hüseyin Gazi Cenik'i Alaca Belediye Başkan adayı olarak Yüksek seçim Kurulu'na bildirdiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca İlçesi'nde CHP Belediye Başkanlığı için yaşanan anlaşmazlık devam ediyor - Son Dakika
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