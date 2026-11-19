Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, gazetecilerle bir araya gelerek belediyenin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, göreve gelmesinin ardından kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Yürütülen soruşturmada tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı hapishanede ziyaret ettiğini anlatan Keskin, "Böyle bir süreç hiç olmasaydı ancak maalesef yaşandı. Göreve geldikten sonra hem başkanımızı hem de başkan yardımcılarımızı ziyaret ettim. Onlarla konuştum, yapmamız gerekenleri konuştuk. Onların da fikirlerini aldım ve şu anda yapılanmamamızı tamamladık. İlçemizi hep birlikte geliştirip bu süreci tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin en asli görevlerinin temizlik ve yol olduğuna değinen Sıtkı Keskin, "Bir belediyenin en asli görevi çöpleri toplamak, temizlik yapmak ve yolları düzenlemek. Büyükşehir Belediyesiyle de görüştük onlar da katkı sunacaklar, yollarımızı da yapacağız, çöp arabalarımızı da yenileyip ilçemizi tertemiz yapacağız" dedi.

Öte yandan, Keskin, herkese kapısının açık olduğunu belirterek 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini ve her soruya cevap vermekten kaçınmayacağını anlattı.