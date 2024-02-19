Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Hacıarslanlar ve Çamcı Mahallelerinde Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Hacıarslanlar ve Çamcı Mahallelerinde Büyük İlgi Gördü

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Hacıarslanlar ve Çamcı Mahallelerinde Büyük İlgi Gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Hacıarslanlar ve Çamcı mahallelerinde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Vurmaz, daha güçlü bir Edremit için birlikte çalışacaklarını belirtti.

19.02.2024 13:36  Güncelleme: 13:40
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Balıkesi'in Edremit, Hacıarslanlar ve Çamcı mahallelerinde vatandaşların büyük ilgi ve coşkuyla karşıladığı Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, "Hep birlikte daha güçlü bir Edremit için yan yana çalışacağız" dedi.

İlgiyle karşılandı

Saha çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, ilçede girilmedik sokak ve mahalle bırakmıyor. Sahada vatandaşlardan büyük bir ilgi ve teveccüh gören Başkan Adayı Vurmaz, seçim çalışmaları kapsamında Edremit İlçesi Hacıarslanlar ve Çamcı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

"Yılmadan, yorulmadan"

Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, "Edremit'imizin her karışını adım adım geziyor, hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak tam kadro ziyaret ettiğimiz Hacıarslanlar ve Çamcı Mahallelerimizde bizleri coşkuyla karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle hep birlikte daha güçlü bir Edremit için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızda olacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Hacıarslanlar ve Çamcı Mahallelerinde Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, Hacıarslanlar ve Çamcı Mahallelerinde Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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