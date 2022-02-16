Cumhur İttifakı en çok İstanbul'da kaybediyor: 2018 seçmeninin %22'si gitti, İmamoğlu yükselişte! - Son Dakika

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, İstanbul seçmeniyle oy tercihleriyle ilgili araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ocak ayının ilk iki haftasında 20 ilçede, 4 bin 280 kişiyle yapılan araştırmaya göre, seçmen tercihleriyle Türkiye genelindeki sonuçlardan farklılaşıyor: "Sonuçlar İstanbul'un Türkiye'den farklılaştığını gösteriyor. Eskiden, Türkiye'nin her yerinden göç almış olan İstanbul'da seçmenler büyük ölçüde Türkiye genelindeki seçmenlerin eğilimlerine benzer bir fotoğraf verirdi. Bu değişmiş."

CUMHUR İTTİFAKI'NDAKİ OY KAYBI İSTANBUL'DA BELİRGİN

Cumhur İttifakı'ndaki oy düşüşünün İstanbul'da daha yüksek olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul'da Cumhur İttifakının destek kaybı Türkiye'ye göre daha yüksek. Bir başka deyişle, geçmişte AKP'yi ve MHP'yi destekleyen seçmenlerin kanaatleri İstanbul'da Türkiye geneline göre daha yüksek oranlarda değişmiş" denildi.

Cumhur İttifakı'nın 2018 yılında yüzde 50,7 olan oy oranı, Ocak 2022'de yüzde 41,2 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ KAYIP TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Türkiye'den farklı değişiyor. Aynı dönemde Türkiye genelinde yaptığımız araştırmada Cumhur ittifakı yüzde 53.7'den yüzde 45.8'e düşerek 7.9 puan kaybederken, ittifakın oy kaybı İstanbul'da daha fazla: 9.5 puan.

İstanbul'da AK Parti 2018'den bu yana düzenli olarak oy kaybederken, CHP yükselişte. CHP, Türkiye genelinde oylarını yüzde 26.4'e, İstanbul'da ise yüzde 36.2'ye yükseltmiş.

ERDOĞAN'IN DESTEĞİ DE AZALDI

İstanbul'da Erdoğan'a destek Türkiye'den daha fazla azalmış (Türkiye: yüzde 37.9, İstanbul: yüzde 34.2).

Erdoğan 2018 seçimlerinde Türkiye genelinde tüm seçmenlerin (geçersiz oy atan ve oy kullanmayanlar dahil) yüzde 44.4'ünün oyunu almıştı (İstanbul'da yüzde 43.3). Erdoğan'a destek yüzde 6.5 puan azalarak yüzde 37.9'a geriledi. İstanbul'da Erdoğan'ın kaybı yüzde 9.1 puan (yüzde 43.3'den yüzde 34.2'ye).

AK Parti 2018 seçmeninin yüzde 78.6'sını, MHP ise yüzde 58.2'sini koruyabilmiş.

2018 SEÇMENİNİN YÜZDE 22'Sİ GİTMİŞ

Cumhur İttifakı İstanbul'da 2018 seçmeninin yüzde 22'sini kaybetmiş. İttifak işsiz, Kürt, daha az dindar, üniversite mezunu ve öğrencisi, orta alt gelir grubu, daha Atatürkçü ve daha genç olan seçmenlerde daha fazla kayıp yaşıyor.

İMAMOĞLU OYLARINI ARTIRMIŞ

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran desteğini artırmış. Bugün 23 Haziran'daki gibi iki adayın öne çıktığı bir seçim olursa, İmamoğlu seçmenlerin yüzde 56.5'inin oyunu alıyor.

Seçmenler bu dönemki İBB yönetimini, önceki yönetimden daha başarılı buluyor. Seçmenlerin yüzde 52.9'u bu dönem daha iyi derken, daha kötü diyenlerin oranı yüzde 23.5.

İstanbulluların gözde ilçeleri Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar. Bağcılar, Esenyurt ve Esenler ise en fazla yaşanmak istenmeyen ilçeler arasında.

İBB PROJELERİ DE BEĞENİLİYOR

İBB'nin projelerine seçmenin takdiri yüksek. Seçmenin İBB'ye takdirinde sosyal politika alanı öne çıkıyor. En beğenilen projeler arasında Anne-kart, yeni doğum paketi, halk ekmek, öğrenci desteği ve askıda fatura geliyor.

Taksi tartışmasında İstanbullular büyük oranda İBB yönetimini haklı buluyor.

İstanbul seçmeni, İmamoğlu'nun genel siyaset ile ilgili açıklamalarda bulunmasına karşı değil. Bunu yanlış bulanların oranı yüzde 24.

İstanbullular Kanal İstanbul projesine karşılar. Yüzde 55.9 yapılmasını yanlış buluyor. Yapılmasına destek verenlerin oranı yüzde 23.7.