Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Yaptı

Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Oğuz'a esnaf ve sanatkarlardan yoğun destek geldi.
Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz'ın düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Oğuz, "Kahramankazan kabına sığmayan bir delikanlı gibi hızlı bir şekilde büyüyor. 2019 yılında vergiye kayıtlı işletme sayısı 3 bin 150 iken, bugün Kahramankazan'ımızda vergiye kayıtlı işletme sayısı 7 bin 550 oldu. Esnafımızın Kahramankazan'ımızda işletmesini açması, Kahramankazan'ımıza yatırım yapması çok önemli ama bunu teşvik eden kurumlar var. Kredi ve Kefalet Kooperatifi gibi" dedi.
"Esnafa can suyu"
Kahramankazan'ı Türkiye Yüzyılı'na taşıma vizyonundan bahseden Oğuz, "Kahramankazan gibi bir yerde ikinci Kefalet Kooperatifi'nin kurulmasına müsaade edildi. Bugüne kadar 300 milyon TL'lik esnafımıza kredi kullandırılmış. Bu gerçekten çok büyük bir rakam, esnafa bir can suyu. Kahramankazan için aşkımız var, heyecanımız var. Kahramankazan'ımıza yeni yatırımlar kazandırabilmek için yeni ve güçlü projelerimiz var. İnşallah biz Kahramankazan'ı omuz omuza hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşımak istiyoruz" dedi. - ANKARA
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