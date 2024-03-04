Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Cumhur İttifakı\'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve talepleri not aldı. Kökten, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Fethiye'nin bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirtti.

04.03.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyarette esnafın sorunlarını dinleyen ve talepleri not alan Kökten, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni sanayi sitesi projesinin olumlu karşılandığını belirten Kökten, Fethiye'nin yıllardır bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını kaydetti

Uğradıkları iş yerlerinde esnaf ile sohbet ettiklerini esnafın sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Kökten, "Tüm sanayi esnafımızın şu anda derdini biliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağız." dedi.

Kökten'e ziyaretinde, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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