Cumhur İttifakı\'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı kuruldu

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmek amacıyla görev yapacak. Eğitimlerini tamamlayan personellerden oluşan komutanlık, suçları araştırmak, işlenmiş olan suçlara el koymak ve suç işlenmesini önlemek için 7 gün 24 saat görev yapacak.