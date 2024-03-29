Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Göreve Geldiği Takdirde Yemin Edecek - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Göreve Geldiği Takdirde Yemin Edecek

Serkan Yazıcı, Marmaris Belediye Başkanı seçilmesi durumunda, Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı kalacağını, kamu kaynaklarını israf etmeden kullanacağını, kamu sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak güveni sarsacak karar ve uygulamalardan kaçınacağını, dürüstlük ve şeref gibi ideallerinden taviz vermeyeceğini, partizan faaliyetlerden kaçınacağını, karşılık ve çıkar beklemeden görevini yapacağını, belediyenin gücünü ve nüfusunu kişisel çıkarları için kullanmayacağını, yeşil ve maviyi koruyacağını, Marmaris halkı önünde namus ve şerefine yemin ettiğini açıkladı.

29.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, göreve geldiği takdirde, "başkanlık yeminini" paylaştı.

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada; seçimlerde vatandaşların kendisine görev verdiği takdirde bağlı kalacağı ilkeleri ve yapacağı ve yapmayacağı şeyler için namus ve şerefi üzerine yemin ettiğini duyurdu.

Yemini bir video da kendi seslendiren Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Marmaris'imiz uygun görür ve belediye başkanı olarak bizi göreve getirirse,

Atatürk İlke ve İnkilapları'na bağlı kalacağıma,

Kamu kaynaklarını halkının menfatleri doğrultusunda, israf etmeden, hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanacağıma,

Kamu sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak hemşerilerimizin güvenini sarsacak karar ve uygulamalardan kaçınacağıma,

Devlet ve belediye ile ilgili şahsi ilişkilerimde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallerimden taviz vermeyeceğime,

Kamu görevini yürüttüğüm süre içerisinde her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağıma,

Bu şerefli görevimi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğime,

Belediyenin gücü ve nüfusunu şahsi güç ve çıkar olarak kullanmayacağıma,

Yeşili ve maviyi koruyacağıma,

Marmaris halkı önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Göreve Geldiği Takdirde Yemin Edecek - Son Dakika

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