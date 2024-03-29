Cumhur İttifakı ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayları İftar Yemeğinde Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Çepni Mahallesi tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Çepni Mahallesi Muhtarı Göksel Mete ve köy halkının verdiği iftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Çepni Mahallesi Muhtarı Göksel Mete, "İftara katılım çok yoğundu. CHP ve AK Parti Mudanya Belediye Başkan adaylarını da davet ettik. Sağ olsun iki adayımız da bizi kırmadı. Bir araya gelince birbirlerine başarılar diledi. Kendilerine bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi. - BURSA