Cumhur İttifakı ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayları İftar Yemeğinde Buluştu

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Çepni Mahallesi tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.
Çepni Mahallesi Muhtarı Göksel Mete ve köy halkının verdiği iftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Çepni Mahallesi Muhtarı Göksel Mete, "İftara katılım çok yoğundu. CHP ve AK Parti Mudanya Belediye Başkan adaylarını da davet ettik. Sağ olsun iki adayımız da bizi kırmadı. Bir araya gelince birbirlerine başarılar diledi. Kendilerine bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi. - BURSA
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CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
CHP Ankara İl Başkanlığı, Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde seçim sürecini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, oyların güvenle sayılması ve tutanaklara düzgün şekilde geçirilmesini sağlayan bir sistem kurulduğu belirtildi. Ayrıca, sandık başındaki görevlilerin koordinasyonu ve hukuki sorunlara müdahale için hazırlıklar yapıldığı ifade edildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerinden firar eden şüphelinin aracı, PTS kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kırıkkale'de düzenlenen bir programda iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin istihdam ve ekonomik büyüme verilerini paylaşarak, ülkede gerçekleştirilen belediyecilik anlayışının önemini vurguladı. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerin yeni dönemde ülkenin kalkınmasına destek olacağını belirtti.
Eskişehir Valiliği tarafından yapılan paylaşımla, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmenin oy kullanacağı ve 4 bin 85 personelin güvenlik tedbirleri amacıyla görev alacağı duyuruldu.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de mera kapsamı dışına çıkarılan arazilerle ilgili açıklama yaparak, bu kararların hayvancılığın gelişmesini engellediğini belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenerek, çiftçilerin ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini ve bu yanlıştan vazgeçilmesini istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde alacaklarını belirtti. Yavuz, Türkiye'de 1 milyon aktif ve 1 milyon lojistik destek sağlayan arkadaşlarıyla bu işi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu ve herkesin kendi sandığında oy kullanması gerektiğini vurguladı.
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