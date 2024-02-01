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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneği olduğunu belirtti. Erdoğan, böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyeceklerini vurguladı.

01.02.2024 15:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir.Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz"

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir. - Son Dakika
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