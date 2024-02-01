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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir.

01.02.2024 15:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir. Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar verebileceğinin en son örneğidir. - Son Dakika
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