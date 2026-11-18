Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz"
Kaynak: AA