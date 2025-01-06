Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025 yılında mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 390 milyar dolar olarak belirledik"
"2025 yılında toplam 453 bin ev ve iş yerini teslim edeceğiz"
ANKARA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2025 yılında mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 390 milyar dolar olarak belirledik' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?