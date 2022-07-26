Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya'ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya'ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek

26.07.2022 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya'ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya'ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya'ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (2)
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya'ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya'ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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