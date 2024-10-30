Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle bu meseleyi (terör) ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Allah'ın izniyle bu meseleyi (terör) ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi... - Son Dakika
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