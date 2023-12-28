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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşunu paylaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, uçağın gelişmiş teknolojileri ve özellikleriyle ülkenin savunmasına güçlü bir katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşunu paylaştı
28.12.2023 - 16:49,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ, Savunma, Teknoloji, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşunu paylaştı - Son Dakika
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