Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

30.03.2022 23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu BUDAPEŞTE - Milli güreşçi Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu

Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
00:55 4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
00:45 İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler
00:28 Hemşire ölmek üzere olan hastalarla ilgili anlattıklarıyla korkuttu: Karşılarında sanki biri var
00:22 Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi
23:59 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 01:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement