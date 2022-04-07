Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi Azerbaycan- Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı. İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.