Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere asla müsaade etmeyiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere... - Son Dakika
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