Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli... - Son Dakika
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