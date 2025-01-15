Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok açık ve net söylüyorum: Suriye meselesinde öyle pervasız, öyle vicdansız, öyle siyaseten ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri dahi yok." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çok açık ve net söylüyorum: Suriye meselesinde öyle pervasız, öyle vicdansız, öyle siyaseten ahlak dışı cümleler kurdular ki... - Son Dakika
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