Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, daha sonra gırtlak gırtlaga kavgaya tutuştuğunu hep beraber takip ettik." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, daha sonra gırtlak gırtlaga kavgaya tutuştuğunu hep beraber... - Son Dakika
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