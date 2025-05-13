Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Balık Ayhan' için taziye mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?