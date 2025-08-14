Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara "hadi oradan" diyorum.
Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız.
Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa, o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı'na Sert Sözler - Son Dakika
