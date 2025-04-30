Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Kendisinin Rusya- Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. - Son Dakika
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