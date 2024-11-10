Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizin lokomotifi olarak gördüğümüz ihracatımızda artış kesintisiz sürüyor. Son 15 ayın 10'unda o ayın ihracatı kırıldı"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Kürsüden savcıları, kaymakamları, valileri pervasızca tehdit edenlerin, bölücü örgütün şehirdeki uzantılarının estirdikleri terör karşısında tek bir cümle dahi kurmadıklarını, daha doğrusu kuramadıklarını ibretle takip ediyoruz. Bunun adı korkaklıktır"

-"Teröre teslim olmak, kendi çıkarları için koskoca bir milletin geleceğini tehlikeye atmaktır"

"Ana milletin ama milletin emanetinin ülkenin ve milletin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine de yine partisine bakmaksızın Kusura bakmasınlar eyvallah edemeyiz"

"Terör eylemlerini övenlerle ve şehir eşkıyalarıyla aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor"