Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri... - Son Dakika
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