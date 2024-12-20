Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esad'ın şu anda Rusya'da olması, olayın ne kadar manidar geliştiğinin bir ispatı. Bundan sonraki süreçte Suriye'deki kardeşlerimiz, gelecekleri ile ilgili kararları kendileri verecek. Bizler de onlara devlet yapılanmasının nasıl olması gerektiği hususunda yardımcı olmaya çalışacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esad'ın şu anda Rusya'da olması, olayın ne kadar manidar geliştiğinin bir ispatı. - Son Dakika
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