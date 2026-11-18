Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon) Bu mesele üzerinden siyaset kurumunu yıpratmaya çalışan, devlet ile millet arasında güvensizlik oluşturmaya heveslenen, hükümetimizin konsantrasyonunu dağıtmak isteyen bilumum odaklar emellerine ulaşamayacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon) Bu mesele üzerinden siyaset kurumunu yıpratmaya çalışan, devlet ile millet arasında güvensizlik oluşturmaya heveslenen, hükümetimizin konsantrasyonunu dağıtmak isteyen bilumum odaklar emellerine ulaşamayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon) Bu mesele üzerinden siyaset kurumunu yıpratmaya çalışan, devlet ile millet arasında güvensizlik oluşturmaya heveslenen, hükümetimizin konsantrasyonunu dağıtmak isteyen bilumum odaklar emellerine ulaşamayacak"
Kaynak: AA