Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması kapsamındaki ödemeler) Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kulanılmamıştır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması kapsamındaki ödemeler) Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması kapsamındaki ödemeler) Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kulanılmamıştır"
Kaynak: AA