Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola husumet ve holiganlık sporun ruhuna zarar verir

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Futbola husumetin, holiganlığın girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir. Sporun birleştiren, birliğimizi perçinleyen ruhuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz." - İSTANBUL