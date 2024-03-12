Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi sanal dünyalardan uzak tutacağız

Düzce'de Uyuşturucu ve Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, son bir haftada 29 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 88 gram uyuşturucu ve 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ayrıca, 17 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan, 2 kişi ise bandrolsüz sigara bulundurma suçundan adli işlem gördü. Operasyonlar sonucunda ayrıca 8 Afganistan ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.