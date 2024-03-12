Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizi birtakım platformların sanal dünyalarına hapsedip sahip oldukları büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi sanal dünyalardan uzak tutacağız - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla, medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün köklerine inmeyi gaye edinen her çabayı desteklemek boynumuzun borcudur.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.
Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, son bir haftada 29 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 88 gram uyuşturucu ve 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ayrıca, 17 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan, 2 kişi ise bandrolsüz sigara bulundurma suçundan adli işlem gördü. Operasyonlar sonucunda ayrıca 8 Afganistan ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilü'r-Reşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, gençleri internetin sanal dünyasından uzak tutacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin kültür ve medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Adana'da yapılan anketten sürpriz sonuçlar çıktı. CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ın yüzde 34.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada AK Parti'nin adayı Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.7 oldu. İYİ Parti'den aday olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise yüzde 24.5'te kaldı.
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