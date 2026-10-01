Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda 'iç kanamaya' sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor."

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında toplumda ‘iç kanamaya’ sebep olan yapay kutuplaşma yer alıyor." - Son Dakika
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