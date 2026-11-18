Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımada ihmalkar davranmanın telafisi ve kazası olmaz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımada ihmalkar davranmanın telafisi ve kazası olmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatta hemen her şeyin telafisi olur ama milletin emanetini taşımada ihmalkar davranmanın telafisi ve kazası olmaz."
Kaynak: İHA