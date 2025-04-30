Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim 'haramilik' yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan 'haraç' kesiyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim 'haramilik' yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan 'haraç' kesiyorsa, kimliğine bakmadan... - Son Dakika
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