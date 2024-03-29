Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına kadar sınavı verdik

Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı adayı Belgin İba, Edirne Belediyesi müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Ayrıca çiftin nikah merasimine katılan İba, genç çifte mutluluk diledi. CHP adayı Filiz Gencan Akın ise basın mensuplarıyla buluşarak soruları yanıtladı ve vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtti. İYİ Parti adayı Hamdi Sedefçi ise sosyal medya aracılığıyla projelerini vatandaşlara anlattı ve gençlere müzik ve video dünyasına adım atmaları için fırsat vereceklerini söyledi.