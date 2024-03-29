Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç endişeniz olmasın. Biz bu sınavı Belediye Başkanlığımızda, Başbakanlığımızda ve Cumhurbaşkanlığımızda verdik, veriyoruz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına kadar sınavı verdik - Son Dakika
Cumhur İttifakı adayı Belgin İba, Edirne Belediyesi müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Ayrıca çiftin nikah merasimine katılan İba, genç çifte mutluluk diledi. CHP adayı Filiz Gencan Akın ise basın mensuplarıyla buluşarak soruları yanıtladı ve vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtti. İYİ Parti adayı Hamdi Sedefçi ise sosyal medya aracılığıyla projelerini vatandaşlara anlattı ve gençlere müzik ve video dünyasına adım atmaları için fırsat vereceklerini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde düzenlenen mitingde konuşarak, Ankara'nın tüm ilçelerine hizmetlerinin süreceğini ve CHP'nin Beypazarı Belediye Başkan adayı Özer Kasap'a destek istedi.
Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yapılan seçim güvenlik toplantısında, merkez ve ilçelerde alınacak önlemler görüşüldü. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenle oy kullanabilmeleri için 132 bina ve 890 sandık için toplam 1440 personel ve 59 ekip görev yapacak.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Gökdere ve Saraçoğlu, ortak basın açıklaması yaparak desteklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Ancak Kurum'un Sancaktepe'deki mitingde olduğu ortaya çıkınca Erdoğan şaşkınlık yaşadı.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?