CHP'li Kaya: "Karnesinde düşük not olan çocuklara kızmayın. Onlar, eğitim sisteminin notları"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, velilere karnesinde düşük not olan çocuklara kızmamasını önererek, "Onlar, eğitim sisteminin notları." ifadesini kullandı.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın bugün sona erdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik." dediğini aktaran Kaya, bu yıl 2002'ye göre, bütçeden eğitim yatırımları ile üniversitelere ayrılan payın düşüş gösterdiğini savundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i öğrenci, üzerinde "Ben sana ne not vereyim ki. Sıfır. Otur yerine." yazılı dövizi ise Özer'in karnesi olarak nitelendiren Kaya, "Bakan Özer'in, eğitim sistemindeki sorunları çözmediğini, öğretmenlere insanca yaşayacağı ücret yerine kuru kuru takdirname verdiğini" ileri sürdü. Özer adına çok üzgün olduğunu dile getiren Kaya, "Karnesini, velisine, saraya ulaştıracağım. Bu öğrencinin sınıf tekrarı yapmamasını öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Velilere seslenen Kaya, "Karnesinde düşük not olan çocuklara kızmayın. Onlar, eğitim sisteminin notları." diye konuştu.

CHP'li Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bu hafta sonu yapılacağını anımsatarak, YKS'ye girecek öğrencilerin büyük bir bölümünün eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayacağını söyledi.