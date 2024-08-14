Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıl önce tutuklanmadan 2 gün önceki görüntüleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıl önce tutuklanmadan 2 gün önceki görüntüleri yeniden gündem oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart 1999 tarihinde cezaevine gönderilmeden 2 gün önceki Kastamonu'daki görüntüleri, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamaları sırasında izletildi. Görüntülerde Erdoğan'ın o dönemdeki konuşması yer alıyor ve partililere duygusal anlar yaşattı. AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, bu tevafukun güzelliğini vurgulayarak teşekkür etti.

14.08.2024 16:55  Güncelleme: 17:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıl önce tutuklanmadan 2 gün önceki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevine girmeden önceki görüntüleri duygusal anlar yaşattı

KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart 1999 tarihinde cezaevine gönderilmeden 2 gün önceki Kastamonu'daki görüntüleri yeniden gündem oldu. AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde izletilen görüntü, partililere duygusal anlar yaşattı.

Fazilet Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Erdoğan Soydan'ın seçim kampanyasına destek için 24 Mart 1999 yılında Kastamonu'yu ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı görüntü, 25 yıl sonra tekrar gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklanmadan 2 gün önce Kastamonu'ya yaptığı ziyaret sırasında çekilen görüntüler, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığındaki AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarında partililere izlettirildi. Görüntüleri izleyen partililer duygusal anlar yaşadı.

"25 yıl önce söylediklerini zorluklara rağmen sırayla yapmıştır""

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart 1999'da Kastamonu ziyaretinde bir düğün salonunda yaptığı konuşmanın görüntüsünü ortaya çıkartan AK Parti eski Kastamonu il başkanı Ahmet Keskin, "Tamamen amatörce çekilen bu videoda Sayın Cumhurbaşkanımız o gün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, hedeflerini arzularını, Türk milletinin yaşama şeklini, demokrasiyi o gün anlatmış. Videoyu izlediğinizde görecekseniz ki 25 yıl önce söylediklerini, Sayın Cumhurbaşkanımız zorluklara rağmen sırayla yapmıştır" dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise, "Bugün çok güzel tevafukları hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 25 yıl önce yaptığı konuşma bizlere de bugün tebliğ edildi. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemize yayma imkanımız oldu. Emekleri geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

24 Mart 1999'da çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aslında buraya gelişimiz 3-4 gün önce planlandı. Fakat biz dedik ki bu toplantıların noktasını hapse girmeden bir gün önce Kastamonu'da koyalım. Çünkü Kastamonu'da inşallah bir değişim sürecinin başlatılmasına vesile olur, bu gelişimiz düşüncesiyle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dediği görülüyor.

Görüntülerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıl önce tutuklanmadan 2 gün önceki görüntüleri yeniden gündem oldu - Son Dakika

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