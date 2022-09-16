Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşke Beşar Esed Özbekistan'a gelse, görüşürdüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşüp görüşmeyeceği tartışmaları devam ederken AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında sürpriz bir diyalog yaşandı.

ÇAVUŞOĞLU İDDİALARI YALANLADI

MKYK'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'ta Esad'la görüşeceğine dair haberler olduğu hatırlatılarak, "Erdoğan ile Esad görüşecek mi?" soruları yöneltildi. Çavuşoğlu da bu sorulara "Esad Şanghay beşlisine gelmiyor. Böyle bir davet de yok" karşılığını verdi.

"KEŞKE GELSEYDİ, GÖRÜŞÜRDÜM"

Çavuşoğlu'nun bu çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan söz alarak "Keşke Esed Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı" ifadelerini kullandı.

"BİZİM UYARILARIMIZI DİKKATE ALMADI"

Erdoğan, açıklamasının devamında ise şu cümlelere yer veriyor: "Keşke Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine 'Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür' dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika'nın, Rusya'nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye'nin büyük topraklarını koruyamadı."

Kaynak: Hürriyet gazetesi/ Abdulkadir Selvi