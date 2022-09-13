Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi

2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışı için Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

BİR ANDA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti okula gireceği sırada dikkat çeken bir olay yaşandı. Kalabalıktan bir adamın yüksek sesle bağırmaya başlaması herkesi şaşırttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da durarak sesin geldiği yöne baktı.

BİTİRMESİNİ BEKLEDİ

O anlarda bağıran vatandaşın Erdoğan'a sevgisini göstermek için şiir okuduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebessüm ederek kendisine şiir okuyan vatandaşın şiiri bitirmesini bekledi. Daha sonra Erdoğan ve heyeti okula giriş yaptı.