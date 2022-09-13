Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi

13.09.2022 12:18

Geçtiğimiz gün yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla İstanbul'da bir okulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından geçtiği esnada aniden bağırmaya başlayan bir vatandaş dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da durup dinlerken coşku yüklü adam o anlarda şiir okuyarak sevgisini ifade etti.

2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışı için Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

BİR ANDA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti okula gireceği sırada dikkat çeken bir olay yaşandı. Kalabalıktan bir adamın yüksek sesle bağırmaya başlaması herkesi şaşırttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da durarak sesin geldiği yöne baktı.

BİTİRMESİNİ BEKLEDİ

O anlarda bağıran vatandaşın Erdoğan'a sevgisini göstermek için şiir okuduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebessüm ederek kendisine şiir okuyan vatandaşın şiiri bitirmesini bekledi. Daha sonra Erdoğan ve heyeti okula giriş yaptı.

YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:41:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement