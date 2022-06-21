Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika

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