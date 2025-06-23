Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İran'ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İran'ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de... - Son Dakika
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