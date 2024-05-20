Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (6-8 Ekim Olayları) "İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz"

-"Darbecilerin yargılanmasını sağladık"

-"İlk defa milli iradeye karşı çıkan darbeciler yargılandı, cezalarını aldılar"

-"12 Eylül ve 28 Şubat'ta demokrasiye darbe yapanlar bağımsız Türk mahkemeleri tarafından da mahkum edildi"

-"Aynı durum 15 Temmuz darbe teşebbüsü için de geçerlidir. 253 insanımızı şehit edenler gün yüzü göremeyecek"

-"Yurt dışına kaçan alçakların peşini de bırakmayacağız. Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar enselerinde olacağız"

-"Vatanımızın bekasına, vatandaşın huzuruna kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır"

-"Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik yine çekinmeyeceğiz. Görevi huzuru sağlamak olanların darbe şartlarının olgunlaşmasını beklediği günler artık geride kalmıştır"

-"Antidemokratik yollara başvuranların varacağı tek yer hukuka hesap vermek olacak"

-"6-8 Ekim olayları ilgili mahkeme kararların bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Bu hadise asla protesto gösterisi değil, 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır"

-"Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. 35 il 96 ilçede sokaklar dükkanlar, okullar ateşe verilmiş masumların kanı akıtılmıştır. Katledilenler arasında 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları vardır"

-"Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiştir"

-"Adalete güveni ne kadar sağlam inşa edersek ekonomide o kadar hızlı mesafe alırız. Yaşanan ve yaşanacak sıkıntıların bizi yavaşlatacağını asla göz ardı etmiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.