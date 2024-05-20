Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Ekim Olayları ile ilgili olarak darbecilerin yargılandığını ve cezalarını aldıklarını belirtti. Ayrıca, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe teşebbüslerine karışanların da yargılandığını vurguladı. Erdoğan, hukukun bu olaylardan hesap sormak zorunda olduğunu ve adalete güvenin ekonomide hızlı ilerlemeyi sağlayacağını ifade etti.

20.05.2024 16:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (6-8 Ekim Olayları) "İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz"

-"Darbecilerin yargılanmasını sağladık"

-"İlk defa milli iradeye karşı çıkan darbeciler yargılandı, cezalarını aldılar"

-"12 Eylül ve 28 Şubat'ta demokrasiye darbe yapanlar bağımsız Türk mahkemeleri tarafından da mahkum edildi"

-"Aynı durum 15 Temmuz darbe teşebbüsü için de geçerlidir. 253 insanımızı şehit edenler gün yüzü göremeyecek"

-"Yurt dışına kaçan alçakların peşini de bırakmayacağız. Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar enselerinde olacağız"

-"Vatanımızın bekasına, vatandaşın huzuruna kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır"

-"Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik yine çekinmeyeceğiz. Görevi huzuru sağlamak olanların darbe şartlarının olgunlaşmasını beklediği günler artık geride kalmıştır"

-"Antidemokratik yollara başvuranların varacağı tek yer hukuka hesap vermek olacak"

-"6-8 Ekim olayları ilgili mahkeme kararların bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Bu hadise asla protesto gösterisi değil, 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır"

-"Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. 35 il 96 ilçede sokaklar dükkanlar, okullar ateşe verilmiş masumların kanı akıtılmıştır. Katledilenler arasında 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları vardır"

-"Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiştir"

-"Adalete güveni ne kadar sağlam inşa edersek ekonomide o kadar hızlı mesafe alırız. Yaşanan ve yaşanacak sıkıntıların bizi yavaşlatacağını asla göz ardı etmiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, 28 Şubat, Yargı, Eylül, Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyoruz - Son Dakika
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