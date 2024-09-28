Erdoğan, İzetbegoviç'i Kabul Etti

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDA Genel Başkanı İzetbegoviç'i kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.