Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz." - TİRAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm... - Son Dakika
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