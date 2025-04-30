Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok,... - Son Dakika
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