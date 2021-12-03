Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını...
03.12.2021 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını... - Son Dakika
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