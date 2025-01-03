Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel mal ve hizmet ticareti 2025 için olumlu sinyaller vermesine karşın, sıcak çatışmalar ve gerilimler nedeniyle daha temkinli hareket etmemiz elzemdir." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel mal ve hizmet ticareti 2025 için olumlu sinyaller vermesine karşın, sıcak çatışmalar ve gerilimler nedeniyle daha... - Son Dakika
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