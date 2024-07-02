Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da kaymakam atamalarını imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da kaymakam atamalarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

02.07.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Manisa'nın 4 ilçesinin kaymakamı değişirken, bir vali yardımcısı da kaymakam olarak atandı.

Yayımlanan kararname ile Salihli Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atanırken, 5 yıldan bu yana Salihli Kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Kamil Sağlam ise Çarşamba Kaymakamlığına atandı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Bolvadin Kaymakamı olarak atanırken, Sarıgöl'ün yeni Kaymakamı Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak oldu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığına, Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ise Demirci Kaymakamlığına atandı. Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel Diyarbakır Vali Yardımcılığına, Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya da Gördes Kaymakamlığına atandı. Kararnamede ayrıca Manisa Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç'ın Tekirdağ Malkara Kaymakamlığına atandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da kaymakam atamalarını imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da kaymakam atamalarını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement