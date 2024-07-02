Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da kaymakam atamalarını imzaladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle Manisa'nın 4 ilçesinin kaymakamı değişirken, bir vali yardımcısı da kaymakam olarak atandı.

Yayımlanan kararname ile Salihli Kaymakamlığına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan atanırken, 5 yıldan bu yana Salihli Kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Kamil Sağlam ise Çarşamba Kaymakamlığına atandı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Bolvadin Kaymakamı olarak atanırken, Sarıgöl'ün yeni Kaymakamı Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak oldu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığına, Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ise Demirci Kaymakamlığına atandı. Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel Diyarbakır Vali Yardımcılığına, Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya da Gördes Kaymakamlığına atandı. Kararnamede ayrıca Manisa Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç'ın Tekirdağ Malkara Kaymakamlığına atandığı öğrenildi. - MANİSA