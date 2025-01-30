Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu\'nu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığından fotoğraf paylaşıldı.
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